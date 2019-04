Lånte 50.000 for å redde gatehund

Familieøkonomien til Sigurd Bjorli (27) og Dagmara Maslowska (27) fra Oslo er meget stram, etter at hunden Roma ble alvorlig syk i februar. Han er student og hun er kunstner med lav inntekt.

TIDLIGERE GATEHUND: Roma beskrives som tolerant, tålmodig og leken av eierne. Foto: Robert Hansen / NRK

For litt over to år siden hentet de en gatehund fra Polen. Den fikk navnet Roma, og er en blandingshund av ukjent opphav.

– Det er tusenvis av gatehunder som trenger et hjem, sier Dagmara.

Roma var svært innesluttet og usikker i om lag et halvt år. Sakte, men sikkert kom hun til hektene og ble en viktig del av den lille familien.

Men for to måneder siden ble verden snudd på hodet.

Stor kul i ganen

En morgen i februar la Sigurd merke til en stor kul i ganen hennes. Det viste seg å være en ondartet svulst på størrelse med en golfball,

– Jeg ble kvalm. Alt ble så stille, husker Sigurd Bjorli.

STOR KUL: Dette bildet viser hvor stor kulen var før den ble operert. I tillegg til svulsten måtte også ni tenner fjernes. Foto: Robert Hansen / NRK

Veterinæren i Oslo så mørkt på situasjonen, men sendte dem videre til Norges eneste tannklinikk for dyr, på Sem i Vestfold.

Etter å ha tatt bilder av svulsten, mente veterinærspesialist og dyretannlege Sigbjørn Storli at det ville være mulig å operere. Men det ville bli dyrt, og paret hadde ikke forsikring.

Den første operasjonen tok over fem timer. Ifølge Storli har det aldri vært uført en så stor kjeveoperasjon på en hund før i Norge, kanskje heller ikke i Europa.

Eierne lovpriser dyretannklinikken.

PÅ SJEKK: To måneder etter den store operasjonen er Roma i god form. Foto: Robert Hansen / NRK

– De har gjort en utrolig jobb. Et kunststykke, sier Sigurd Bjorli.

Men økonomien er blitt svært dårlig, selv om klinikken har gitt dem gode rabatter. Til sammen har operasjonen kostet 50.000 kroner.

– Det er stressende å leve med lite penger. Det er lenge siden vi har hatt hodet over vannet, sier Bjorli.

Antall hunder og katter i Norge Ekspandér faktaboks Hunder 462.000

Katter 765.000 De siste fem årene har antall forsikrede kjæledyr blitt mer enn doblet. Fra 112.000 i 2013 til 235.000 i 2018. Kilde: Tryg Forsikring

Viktig å ha forsikring

Ifølge tall fra forsikringsbransjen finnes det litt over 1,2 millioner hunder og katter i Norge. Bare en femtedel av disse er forsikret.

– Denne historien viser hvorfor det er nødvendig å forsikre kjæledyret ditt, sier direktør Espen Opedal i Tryg Forsikring.

KAN BLI DYRT: – Man bør ha forsikring eller spare opp en økonomisk buffer som kan brukes dersom kjæledyret blir sykt, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er enig:

– Denne hunden har vært utrolig heldig som har kommet til dette paret. Men det er samtidig en påminnelse om hvor dyrt det kan være å ha dyr.

Sigurd og Dagmara angrer ikke ett sekund på at de tok den dyre operasjonen.

– Roma er ubetalelig. Bare tanken på avliving er absurd. Hun er ikke lenger en gatehund. Hun er et familiemedlem. Det er ingen leke du kaster når den går i stykker.