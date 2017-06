Lange køer ved Helland bru

Kl.14:41 rykket mannskapene fra stasjon Kopstad ut etter melding om at en bil hadde kjørt i autovernet ved Helland bru på E18 nordgående ved avkjøringen til Holmestrand. Uhellet har ført til at det når er saktegående kø i to felt nordover på E18 og køen begynner før Kopstadkrysse