Landets morsomste og mest populære båtnavn

Båtnavnlista, som er en oversikt utviklet av Småbåtregisteret og forsikringsselskapet If, viser at mange fortsatt velger tradisjonelle navn på fritidsbåtene sine.

Svanen, Måken, Balder og Anna er alle blant de ti mest populære navnene, ifølge statistikken.

– Veldig mange holder seg til navn som var populære allerede på seilskutetiden. Navn som Tøffe og Terna er helt i toppen. Det var de også for 100 år siden, sier kommunikasjonsrådgiver i If, Sigmund Clementz.

– Samtidig er det mange som liker å gi båten sin et morsomt navn, som kanskje vekker litt oppsikt på sjøen.

Topp fem Ekspandér faktaboks Norges fem mest populære båtnavn: 1. Svanen 2. Terna 3. Flipper 4. Skarven 5. Aurora Kilde: Forsikringsselskapet If og Småbåtregisteret

Ikke alltid enkelt

Ifølge Clementz er det mye som tyder på at mange båteiere har både humor og selvironi. Økonomi og uenigheter i forbindelse med anskaffelsen kan gi inspirasjon til valg av navn.

MYE HUMOR: Sigmund Clementz, som er kommunikasjonsrådgiver i If, sier at mange velger å kalle opp båten sin etter superhelter og tegneseriefigurer. Foto: If Skadeforsikring

– På lista finnes blant annet Tom Konto 2, Costa Nok og Costa Mye.

Har du et personlig favorittnavn?

– Det er vanskelig å velge, men jeg synes et navn som Plunder og Heft 2, som tyder på at man kanskje burde ombestemt seg, er artig, svarer Clementz.

Ekteparet Bente og Roger Ritter er et bevis på at båtnavn er et tema som engasjerer. Det blir klart når NRK treffer de to om bord i båten Nessie.

– Ifølge min mann heter den det. Ikke ifølge meg. Den skal egentlig hete Marie, etter det første barnebarnet vårt.

– Båten er registrert med navnet Nessie, så det må vi nesten bare beholde. Den neste skal hete Marie.