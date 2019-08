Ladies Tour of Norway legger seg flate etter skilttabbe

Torsdag startet sykkelrittet Ladies Tour of Norway i Åsgårdstrand. Rittet avsluttes i Halden søndag. På veien vil rittet i perioder stenge veier, og påvirke trafikken.

Torsdag morgen oppdaget Jan Vidar Stenhaug at et av arrangørens opphengte skilt dekket til et varsel- og fartsskilt da han kjørte forbi Hof skole.

– Det er helt vilt å gjøre det nå i skoletiden med 5-6-åringer som ferdes i området. Jeg synes det er særdeles trafikkfarlig, sier han til NRK.

Han opplyser at det også er 50-skilt i nærheten som ikke er dekket til, men at det er en grunn til at det står flere steder.

– Jeg vet av erfaring at folk, særlig de som er på vei gjennom Hof, for det er en hovedfartsåre, ikke holder 50 der. Det skiltet er veldig viktig.

Han tok kontakt med arrangøren, og sendte dem også bildet han tok på stedet. I 13.15-tiden torsdag sier arenasjef Marius Jørgensen i Ladies Tour of Norway til NRK at skiltet ble hengt opp ved midnatt natt til torsdag, men at de er på vei for å ta det ned igjen.

– Her må man bare legge seg langflat. Vi skal selvfølgelig ikke henge opp skilt på offentlig skilting, og spesielt ikke fartsskilt, sier han.

– Det må jeg ta på min kappe

Jørgensen opplyser videre at det er frivillige som har hengt opp skiltet, og at det her er gjort en feil de nå retter opp.

– Vi er en liten organisasjon og baserer oss mye på frivillighet med folk som gjør en enorm innsats. Dessverre kan slikt skje. Men da korrigerer vi så fort vi kan. Det er ikke alt man rekker å kontrollere underveis.

– Burde dere hatt rutiner som fanger opp slikt?

– Det har vært mye kursing på blant andre løypevakter. Akkurat i dette tilfellet har nok jeg ikke gitt tydelig nok instruks til de to gutta det her gjaldt, men de vet det veldig klart nå. Så det må jeg ta på min kappe.

Han beklager at skiltet har blitt hengende i flere timer, og understreker at slikt ikke skal skje.