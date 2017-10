Laber interesse for Brækhus-kamp

Pågangen for å se Cecilia Brækhus-kampen i Melsomvik til helgen, er tam, melder VG. – Billettsalget har gått tregere enn vi håpet, sier Sjur Mørk i Prounite AS, som jobber med promoteringen av kampen. Han legger til at han håper salget vil ta seg opp i løpet av uka. Ringannonsør Michael Buffer kommer ikke til Norge denne gangen.