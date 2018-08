Den 43 år gamle kvinnen flyttet i februar fra en leilighet på Nøtterøy, men lot kattene bli igjen. Kattene hadde verken mat, drikke eller et egnet oppholdssted.

Dette er et svært alvorlig brudd på dyrevelferdsloven, mener Mattilsynet.

– Som dyreeier har du plikt til å sørge for at dyrene dine får godt stell. En katt som blir overlatt til seg selv er helt hjelpeløs. Å flytte fra dem er svært uansvarlig av eier, og derfor valgte vi å anmelde kvinnen, sier Kjersti Søli, avdelingssjef i Mattilsynet i Vestfold.

Funnet av nabo

Først en uke etter at kvinnen flyttet, hentet hun den ene katten. Den andre katten ble funnet utendørs i februarkulda av en nabo et par uker senere. Den ble overlatt til Dyrebeskyttelsen Tønsberg–Horten.

Kvinnen ble tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, og er nå dømt til 26 dagers betinget fengsel.

– Saker som berører dyrevelferd er viktige å ta tak i. Dyr er prisgitt eierne sine, og når de ikke følger opp ansvaret sitt kan det gå riktig ille med dyrene, sier politiadvokat Nina Aaskjær.

Lene Lund Roberg er forsvarer for kvinnen. Hun sier til NRK fredag at hun ikke har snakket med sin klient ennå, og at hun derfor ikke ønsker å kommentere saken.

Sjokkert

Lederen av Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten, Åshild Karlsen, sier at hun er sjokkert over at noen kan behandle dyrene sine på denne måten.

– Jeg får helt frysninger av å høre om det. Kattene kunne jo ha sultet og tørstet i hjel, og jeg skjønner ikke at det går an å forlate kattene på denne måten. Jeg er veldig glad for at Mattilsynet gikk til anmeldelse i denne saken.