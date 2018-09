Kvinne døde etter båteksplosjon

Det var 2. august at nødetatene fikk melding om en eksplosjon i en båt med påfølgende brann i Vallø Båthavn i Tønsberg.

Nå melder Tønsbergs Blad at en 64 år gammel kvinne døde på sykehuset av skadene 30. august.

Ifølge politiet var det seks personer om bord i fritidsbåten. Eksplosjonen oppsto under fylling av drivstoff.

Totalt fire personer ble skadet i eksplosjonen, og har fått behandling på Haukeland sykehus.

Frilansfotograf Peder Gjersøe var i sin egen båt i båthavnen da eksplosjonen oppstod.

– Jeg hørte et drønn på utsiden. Så oppdaget jeg at det var kraftig røykutvikling fra en liten daycruiser. Jeg fikk etter hvert vite at det sannsynligvis har vært antenning av bensingass, sa Gjersøe til NRK.