Krevde millioner – må betale 400 000

Vidar Thorbjørnsen, kjent som Den Kulturelle Skolesekkens far, er i Vestfold tingrett dømt til å betale arbeidsgiveren sin nærmere 400.000 kroner i saksomkostninger etter at han tapte erstatningssaken.

Brudd på avtale

Da Vidar Thorbjørnsen sluttet som fylkeskultursjef for ni år siden, ble det inngått en avtale som gjorde at han fikk beholde lønna, men kun skulle jobbe 60 prosent for fylkeskommunen.

Han fikk eget kontor i Sandefjord. Men hadde svært få arbeidsoppgaver.

Thorbjørnsen hevder han ble fratatt direktørstillingen på usaklig grunnlag etter en konflikt med den daværende fylkesrådmannen, og at avtalen ble inngått som et forlik.

AVTALEN: Det er denne avtalen Thorbjørnsen og fylkeskommunen er uenige om. Foto: Robert Hansen / NRK

I 2018 kom det reaksjoner på at Thorbjørnsen jobbet lite, og da klarte ikke partene å bli enige om omfanget av avtalen fra 2009.

Thorbjørnsen mente at han fortsatt skulle ha full direktørlønn og redusert arbeidsplikt, mens fylkeskommunen krevde at han skulle jobbe 100 prosent. Partene ble ikke enige, og Thorbjørnsen tok saken til retten.

I dag kom dommen hvor tingretten gir Vestfold fylkeskommune medhold på alle punkt.

Skuffet og overrasket

– Jeg må innrømme at dommen er trist lesing men også overraskende, sier Thorbjørnsen til NRK i ettermiddag.

Han er overrasket over at ikke ser avtalen som en forliksavtale.

– Så her har retten trodd på at jeg gikk frivillig, slik fylkeskommunen hevder, og ikke på det jeg har sagt. Det må jeg bare ta til etteretning, sier Thorbjørnsen.

Nå skal han vurdere dommen sammen med sin advokat. En eventuell anke kommer etter det.

Puster ut

RÅDMANN: Øyvind Sørensen er rådmann i Vestfold fylkeskommune. Han håper å siste ordet er sagt i denne saken. Foto: Robert Hansen / NRK

Rådmann i Vestfold fylkeskommune, Øyvind Sørensen, er fornøyd med dommen og glad for at saken har vært for retten.

– For vår del er det fint at dommen var enstemming, sier han.

Thorbjørnsen er fortsatt ansatt i fylkeskommunen i en 100% stilling.

– Nå skal vi finne arbeidsoppgaver til han innenfor kulturområdet slik som vi hele tiden har hatt planer om, sier Sørensen.