Larvik-gutten, som nettopp har fylt 16 år, har signert en kontrakt over tre år med den engelske Premier League-klubben Southampton.

– Det er stort! Helt siden jeg startet med fotball har jeg drømt om å spille i utlandet, sier han.

DRAKTEN PÅ: 16-åringen i drakten han skal spille i framover. Foto: Kenneth Normann Hansen

Det siste halvåret har 16-åringen spilt for Fram Larvik, men siden jul har agenten hans jobbet i kulissene for å ferdigstille overgangen til Southampton. Sportslig leder for Fram Larvik, Ørjan Berg Hansen, tror overgangen er fornuftig.

– Det er et riktig steg. Kornelius har noe ekstraordinært som man sjelden ser i Norge, sier den sportslige lederen.

– Han er veldig komplett spiller, og det virker som han har spilt fotball ti år lenger enn det han har gjort. Han har gode grunnferdigheter og et veldig godt overblikk.

– Egentlig er det ubegripelig

Kornelius skal i begynnelsen trene med U23-laget og spille kamper med U18-laget.

– De første dagene har vært tøffe, det har vært mye løping og mye hardt arbeid, sier han, og legger til at det skal bli morsomt å trene fotball hver dag..

Klubben har en plan for Kornelius ganske langt fram i tid, forteller pappa til 16-åringen, Kenneth Normann Hansen.

– STORT TALENT: Sportslig leder for Fram Larvik, Ørjan Berg Hansen, tror 16-åringen klarer seg bra i England. Foto: Fram Larvik

– I starten syntes vi ikke det var så spesielt at han skulle spille for Southampton, han skulle jo tross alt bare sparke fotball. Men etter hvert har vi skjønt at dette egentlig er ganske stort. På mange måter er det ubegripelig, det er ikke mange som får denne sjansen, sier Normann Hansen.

Støttespillere

Unge talenter som melder overgang til store internasjonale klubber blir møtt med spørsmål om de er klare, om det er for tidlig å dra til utlandet. Sportslig leder for Fram Larvik, Ørjan Berg Hansen, tror ikke det blir noe problem i Kornelis Normann Hansens tilfelle.

– Han er mentalt sterk og har mye guts, så jeg tror dette kommer til å gå veldig bra. Jeg vet at avgjørelsen om overgang til Southampton er veloverveid, og han har gode støttespillere.

Southampton, eller «the Saints» som klubben kalles, holder til på den engelske sørkysten. Klubben er kjent for sin talentutvikling, og Gareth Bale, Luke Shaw, Theo Walcott og Alex Oxlade-Chamberlain er blant dagens kjente spillere som kommer derfra.

Norske spillere som har spilt på Southampton er Claus Lundekvam, Egil Østenstad, Trond Egil Soltvedt, Jo Tessem og Stig Johansen.