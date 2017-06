Kontrollerer bilførere

Nøtterøy kommune deltar på promillekontroll med politiet denne uken. Politiet har ansvar for ruskontrollen og kommunen skal bidra med informasjon om ruskjøring. To av tre innbyggere på Nøtterøy frykter promillekjørere i trafikken, viser en undersøkelse som ble utført i vår for organisasjonen Av-og-til.