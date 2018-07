Kontroll på brannen på Grinda

Det er ikke kjent nøyaktig hva som brant, men gjenvinningsstasjonen sorterer og gjenvinner en rekke avfallsprodukter.

– Full fyr

Grinda avfallsanlegg er drevet av Norsk Gjenvinning, og ligger i Lågendalsveien ved Bommestadkrysset på E18.

Flammene fra miljøstasjonen på Grinda er synlige over et stort område. Foto: Fredrik Rimork Wiig / wiigfoto.com

Brannen ble meldt ved halv to-tiden natt til torsdag.

– Da vi kom til stedet var det full fyr, sier operasjonsleder Kjell Reidar Johansen i Sør-Øst politidistrikt.

Brannvesen og Sivilforsvaret har kontroll på brannen, og det er ingen fare for videre spredning, melder politiet. Det skal ikke være giftige stoffer i røyken, men beboere i nærområdet anmodes om å lukke vinduer for å unngå røyk.

Ikke aktuelt med evakuering

Operasjonslederen sier til NRK at det ble kalt inn rundt 20 personer fra Sivilforsvaret til å bistå i slukkingsarbeidet.

Han sier det ikke er meldt om noen skadde, og at det ikke var fare for spredning til andre hus i nærheten. Nærmeste boligbebyggelse ligger halvannen kilometer unna.

Men det brant i skogen, og det var fare for spredning til skogen vest for gjenvinningsstasjonen. Det var ikke fare for spredning til flere bygninger på avfallsanlegget, og foreløpig er det heller ikke aktuelt med evakuering, opplyste politiet på Twitter ved to-tiden.

Ber folk holde vinduer lukket

Ved fire-tida i natt meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen i bygningsmasse. Brannen i skog strekker seg ca 100 meter fra anlegget.

Røyk fra brannen sprer seg over nærliggende områder. Beboere i nærheten av anlegget anmodes å lukke vinduer.

