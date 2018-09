Det var under 1. divisjonskampen mellom håndballagene Nøtterøy og Vålerenga at kommentatoren glemte seg.

Han trodde mikrofonen var av, og slo flere spøker med kameraten sin. Dessverre for ham, og seerne, ble det han sa sendt ut til alle som så på.

En av dem som reagerer er Odds-ekspert i Aller Media, Tor Henrik Stensland. Han har lagt klippet fra kampen ut på Twitter, og synes det som ble sagt ikke hører hjemme noe sted, uansett sammenheng.

– Det hører ikke hjemme noe sted, selv om det ble sagt i en intern sammenheng mellom dem som sitter der. Det hører rett og slett ikke hjemme i 2018, sier Stensland.

Han så ikke kampen selv, og vet derfor ikke noe om bakgrunnen for uttalelsene.

Se klippet her:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre kommentarer på innlegget kaller hendelsen for «skivebom» og «ikke innenfor».

Legger seg flat

– Jeg er helt enig i at dette ikke er innafor. Jeg legger meg fullstendig flat, og angrer veldig. Det var jeg og en kompis, sidekommentatoren, som hadde sittet og pratet tull de siste 15 minuttene av kampen, og vi trodde ikke lyden var på. Han er mørkhudet, og det er dessverre den type humor vi har. Dessverre gikk det ut, og det er veldig beklagelig, sier kommentatoren.

Han har fått med seg reaksjonene etter hendelsen, men også flere støtteerklæringer.

– Det er en utrolig lei hendelse. Jeg har hørt reaksjoner i etterkant, men får også støtte kolleger, venner og familie som vet at dette ikke er den jeg er.

Klubbene tar avstand

På sin nettside skriver vålerenga at de reagerer på flere rasistiske utsagn fra kommentatorene, og at de markerer et sterkt avsky fra det som ble sagt.

Nøtterøy håndballklubb skriver på sin Facebook-side at de tar fullstendig avstand fra kommentarene.

– Jeg beklaget raskt da jeg fikk vite at lyden var på. Jeg tar også avstand fra rasisme. Det var en dårlig vits med en mørkhudet kamerat. Jeg kan ikke få det ugjort, sier kommentatoren.

– Du sier det var en spøk med en kamerat. Men dere var på jobb. Burde dere vært proffere?

– Ja, definitivt. Jeg har ikke lang fartstid som kommentator. Det er regel nummer én å sørge for at lyden ikke er på når den ikke skal være det. Det var rett og slett en uprofesjonell tabbe fra min side.

– Dette bør folk få med seg

LA UT VIDEO: Tor Henrik Stensland la ut videoen fra kampen på Twitter, fordi han mente dette var noe folk måtte få med seg. Foto: Håkon Eikesdal

Tor Henrik Stensland sier han ikke så kampen selv, men at han ble tilsendt videoen.

– Jeg skjønte fort at dette var en intern spøk som ikke slo så godt an.

Han la det ut på Twitter fordi det mest sannsynlig var få folk som så på kampen, og fordi den ikke ligger ute noe sted.

– Selv om dette var internt, så er dette en sak men en alvorlig tematikk. Jeg trodde folk hadde interesse av å se det, sier Stensland.