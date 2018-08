I 2009 fikk tidligere kulturdirektør Vidar Thorbjørnsen en avtale med Vestfold fylkeskommune. Han skulle beholde direktørlønna og jobbe tre dager i uka. Og slik har det vært i de ni årene som har gått.

Men tirsdag denne uka sa Thorbjørnsen selv at han ikke hadde jobbet på tre år. Det reagerer de ansatte kraftig på.

– River ned omdømmet

Kontoret til Vidar Thorbjørnsen har det største panoramavinduet ved utstikkeren. Foto: Robert Hansen / NRK

– Avtalen har vært mye snakket om de siste dagene og vi synes den er totalt uakseptabel, kort og greit.

Det sier leder for akademikerne i fylkeskommunen Henning Wold. Både han og leder for de organiserte i Utdanningsforbundet mener avtalen er uakseptabel og ødeleggende. Fylkeskommunens har 2200 ansatte og mange er opprørt over at en mann hever millionlønn uten å arbeide.

– Vi arbeider hver dag for å skape et godt omdømme for fylkeskommunen, og så kommer denne saken og river omdømmet ned, sier Wold.

Både han og leder for utdanningsforbundet Mette Loddengaard Mo mener det haster med å få på pass en endring. Enten at Thorbjørnsen får noe å gjøre, eller at avtalen opphører.

Kontor med panoramautsikt

De dagene Vidar Thorbjørnsen har vært på jobb de ni siste årene har han møtt opp på et eget kontor med panoramautsikt over Sandefjord havn. Alle andre i fylkesadministrasjonen har kontorer i Tønsberg.

Kontoret ligger i fjerde etasje og har store vinduer med utsikt over Sandefjordsfjorden. Det har kostet nesten 50 000 kroner i året pluss strøm, fellesutgifter og offentlige avgifter.

Dette var en del av den avtalen Thorbjørnsen og daværende fylkesrådmann Mette Bjune undertegnet i 2009.

Slik er avtalen

AVTALEN: Dette er avtalen som ble inngått mellom Thorbjørnsen og daværende fylkesrådmann Mette Bjune. Foto: Robert Hansen / NRK

Avtalen sier at Thorbjørnsen skal drive med utviklingsoppgaver innen kultursektoren. Her nevnes coaching, organisasjonsutvikling og forskning som skal være grunnlaget for artikler, foredrag og historiefortelling.

I tillegg får han rett til å drive et eget firma, Kulturmeieriet. Firmaet eies og drives av Thorbjørnsen og hans ektefelle. Det er registrert innen bedriftsrådgiving i Brønnøysundregistrene.

I et tillegg til arbeidsavtalen mellom Thorbjørnsen og fylkeskommunen står det at Kulturmeieriet er et "produksjonsselskap innen musikk, revy, teater samt at det også utfører konsulenttjenester innenfor samme område."

Ansatte i fylkeskommunen kan jobbe til de er 70 år. Dermed har Thorbjørnsen krav på å beholde avtalen slik den er i dag i seks år til.

– Enig

Vidar Thorbjørnsen sier i dag at han er enig i resonnementet om at man skal arbeide for lønna. Han sier han kan dokumentere at han flere ganger har gitt uttrykk for at han ønsker å bli brukt, men at det er fylkeskommunen som arbeidsgiver som har sviktet.

Samtidig holder han og hans advokat fast ved at avtalen klart sier at han kun skal jobbe tre dager i uka.

Kulturdirektøren har innkalt Thorbjørnsen til møte 28. august for å drøfte fremtidige arbeidsoppgaver.

Hvorfor ble avtalen slik?

NRK har flere ganger denne uka forsøkt å få kontakt med daværende fylkesrådmann Mette Bjune. Hun har ikke svart på våre henvendelser. I denne perioden var Per-Eivind Johansen fylkesordfører. Han ble orientert da avtalen med tidligere kulturdirektør Vidar Thorbjørnsen ble inngått.

Tidligere fylkesordfører Per-Eivind Johansen ble orientert om avtalen og konflikten, men var ikke med å utforme den. Foto: Lina Gaganis

Tidligere fylkesordfører Per-Eivind Johansen sier avtalen kom på plass som en løsning i en vanskelig situasjon, men at han selv ikke var involvert i selve avtalen.

– Hva gjorde det med tilliten til rådmannen?

– Det blir for vanskelig å svare på. Jeg ønsker ikke å svare på det, men det var nødvendig å finne en løsning.

– Var løsningen god?

– Problemet er hvordan løsningen ble fulgt opp. Han skulle få fornuftige arbeidsoppgaver. Han sitter på masse kompetanse.

Johansen understreker at han selv ikke var med på å utforme avtalen, men ble orientert i forbindelse med konflikten. Han understreker også at det er dagens rådmann som håndterer saken.

Under ett år etter at denne avtalen ble undertegnet valgte Mette Bjune å slutte i jobben som fylkesrådmann.