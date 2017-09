Klatret fra 51. til 25. plass

Madelene Stavnar (16) er tilbake etter skade, og har klatret opp fra 51. plass til 25. plass etter runde tre i hennes første turnering på over to måneder. Nøtterøy-jenta ligger an til en personlig bestenotering på Ladies European Tour, melder norskgolf.no. Tonje Daffinrud fra Tønsberg ligger på 57.-plass.