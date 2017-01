Klarer ikke å slutte å le under nyhetene

På slutten av hver morgensending i NRK Vestfoldsendinga kommer dagens nyhetsoppleser inn i studio for å gi lytterne en oppsummering av dagens sending. Mandag morgen gikk det ikke helt som planlagt for NRKs Aina Beate Indreiten.

Etter å ha lest to nyhetsmeldinger, kom latterkrampen.

Hør hvordan det gikk øverst i saken.

– Helt forferdelig

Indreiten hadde det travelt før hun gikk inn i studio og hadde ikke fått lest godt nok gjennom nyhetsmeldingen før hun var på direkten. Da hun skulle lese navnet til kommunikasjonssjefen i Avinor, Gurli Høeg Ulverud, gikk det galt.

– Jeg stusset på navnet, og ble plutselig usikker på om det var rett, sier Indreiten.

Etter innannonseringen av Ulverud, ble et lydklipp spilt av. Da begynte både Indreiten og programleder Marianne Aakermann å le fordi navnet ble uttalt feil.

Sistnevnte klarte imidlertid å holde seg da de to var på direkten igjen.

– Jeg hadde ledd meg ferdig under lydsnutten, og tenkte at nå må jeg ta meg sammen. Jeg fikk litt vondt av Aina. Det er helt forferdelig å få latterkrampe på direkten.

Første gang

Indreiten forsøkte å hente seg inn igjen, men lyktes ikke.

– Jeg har jobbet som journalist siden 1997, og har aldri fått latterkrampe på direkten før.

– Hva synes du om at vi legger dette ut på nett?

– Det er helt greit for jeg ser humoren i det, og skjønner at det kan være morsomt for andre, sier Indreiten med et smil.

Det hele endte med at Aakermann tok over.

– Jeg måtte bare avslutte det, ler programlederen.