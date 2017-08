Klager på høyt bygg

Den vedtatte reguleringsplanen for Grandkvartalet i Larvik klages inn for Sivilombudsmannen. Flere borettslag, velforeninger, Larvik historielag og Fortidsminneforeningen i Vestfold reagerer på de vedtatte høydene på kvartalet. Klagerne mener at både kommunens og fylkesmannens reguleringsvedtak er ugyldige på grunn av saksbehandlingsfeil.