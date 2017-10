Kjørte med over to i promille

En 50 år gammel mann må i fengsel etter at han kjørte bil med en promille på 2,13. Kjøreturen i mai i år endte med en utforkjøring. Han er i Larvik tingrett dømt til 32 dager i fengsel, betale 20 000 kroner i bot og mister førerkortet i to og et halvt år.