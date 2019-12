Kjørte med feil bilskilt i fire dager

Da hun lette etter bilen sin på en full parkeringsplass, oppdaget kvinnen at noe ikke stemte.

Hun var stresset, og hadde vært i en lekebutikk i Tønsberg for å handle julegaver.

Det blinket da hun trykket på bilnøkkelen for å finne bilen. Men bilskiltet som ble lyst opp hadde hun aldri sett før.

– Herregud, det er jo ikke min bil, tenkte jeg. Men da jeg kikket inn i bilen, så jeg veska mi og barnesetet, sier kvinnen. Hun ønsker å være anonym.

Kjørte til Kristiansand

Hun pleier aldri å sjekke bilskiltene, men visste at hennes skilt starter med «UX». Ikke «TF», som det som nå var plassert på bilen hennes.

BILSKILT: Slik ser bilskiltet som opprinnelig stod på bilen ut. Foto: Privat

Etter å ha sjekket bompasseringer, fant hun ut at bilskiltet hennes var plassert på en annen bil og kjørt til Kristiansand.

Dette kan tyde på at bilen er stjålet og fraktet til Danmark, ifølge politiet.

– Det er ikke ukjent at en del biler kan bli fraktet til utlandet, sier krimsjef i Sandefjord, Kari Synnøve Andersen.

Hun forteller at stjålne bilskilt ofte blir plassert på stjålne biler.

– Mer vanlig enn folk tror

Ifølge Statens vegvesen forsvinner rundt 10.000 bilskilt i året. Tallet inneholder både stjålne og mistede skilt.

I tilfellene der skilt stjeles for å skjule annen kriminalitet, kan tyvene bytte ut skilt for å kjøpe seg tid.

– Det er mer vanlig enn folk tror, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje.

BILTYVERIER: Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen sier stjålne biler raskere blir rapportert inn enn stjålne bilskilt. Foto: Knut Opeide

– Folk vil oppdage det fort hvis bilen mangler skilt. Det er ikke sikkert de oppdager det like fort at bilen har et annet skilt.

Vinje ber folk passe på bilene sine, og sjekke at skiltene er riktige.

Han sier også at automatisk skiltgjenkjenning gjør risikoen for å bli stoppet med stjålne skilt betydelig høyere enn tidligere. Derfor er det viktig å si ifra raskt.

Også det andre skiltet var stjålet

I dette tilfellet tok det minst fire dager før kvinnen oppdaget at skiltet var byttet.

Hun tror det ble stjålet fra en parkeringsplass i Stokke sentrum i Sandefjord kommune, og har anmeldt saken.

Krimsjefen i Sandefjord sier at de ikke har fått melding om flere tilfeller av det samme de siste dagene.

Da kvinnen var hos trafikkstasjonen for å få nye skilt, fikk hun beskjed om at også skiltene som var plassert på bilen hennes var stjålet.

Kvinnen som er intervjuet i saken er i familie med en NRK-ansatt.