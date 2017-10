Kjørte for fort på E18

En 24 år gammel kvinne er i Tønsberg tingrett dømt til to ukers betinget fengsel for å ha kjørt for fort. Ifølge dommen ble hun målt til 166 kilometer i timen da hun kjørte bil i en 110-sone på E18 i Tønsberg i mars i år. 24-åringen, som mister førerkortet i ni måneder, må også betale en bot på 12.000 kroner