Kjøpte leilighet det er ulovlig å bo i

Margrethe og Christian sitter i sofaen omgitt av pappesker som ennå ikke er pakket ut.

Det unge paret i midten av 20-årene fikk nøklene til leiligheten for et par uker siden, men nå er gleden over å ha kjøpt sin første bolig erstattet med stress og uro.

– Vi har fått beskjed om at vi må flytte ut av leiligheten, og nå vet vi ikke hva som skjer. Dette er utrolig stressende, sier Margrethe.

Leiligheten deres er en del av et sameie med ni leiligheter som fikk ferdigattest fra kommunen i 2017. I ettertid er det avdekket at forutsetningene som lå til grunn for ferdigattesten, ikke var riktige.

– Jeg skjønner ikke at Tønsberg kommune kan gi ferdigattest, for så å trekke den tilbake på grunn av feil. De burde ha undersøkt leilighetene før de ga ferdigattesten, sier Christian.

Fikk bekymringsmelding

Tidligere hadde kommuner inspeksjon før ferdigattester ble gitt, men nå gis ferdigattest etter rapport om utført arbeid. Dersom det kommer frem at arbeidet ikke er i henhold til tekniske krav, trekkes ferdigattesten.

– Vi fikk bekymringsmelding fra beboere som blant annet ikke hadde fått bodene de skulle, sier Reidar Smidsrød. Han er leder av Utvalg for plan og areal i Tønsberg kommune.

En inspeksjon viste at det var problemer med både manglende boder, ventilasjonsanlegg, branncelle for en heis og en rømningstrapp.

– Dette må være i orden i henhold til tekniske krav og da hadde vi ikke annet valg enn å trekke ferdigattesten.

TEKNISKE MANGLER: Christian og Margrethe leser vedtaket i Utvalg for plan og areal som 7. juni trakk ferdigattesten på grunn av tekniske mangler ved flere leiligheter i sameiet. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Kan ikke gi midlertidig brukstillatelse

Beboerne i de ni leilighetene kan søke om midlertidig brukstillatelse, men det mener Smidsrød at kommunen ikke kan gi.

– I noen tilfeller er dette mulig å gi, men ikke når det handler om brannsikkerhet.

Han mener beboerne må flytte ut inntil feilene er rettet.

– Ja, det er min klare mening.

Det er Spir arkitekter i Tønsberg som har tegnet leilighetene på oppdrag for en eiendomsutvikler, men byggingen av leilighetene avviker fra deres godkjente tegninger.

– Vi fikk oppdraget fra eiendomsutvikleren og søkte om bruksendring, ombygging og nybygg. Men plantegningene vi sendte inn som ansvarlig søker, stemmer ikke med det som ble bygget, sier Sven Krohn, daglig leder i Spir arkitekter.

Eiendomsutvikler konkurs

Både eiendomsutvikleren og byggefirmaet som oppførte leilighetene gikk konkurs. Spir arkitekter har hatt flere møter med kommunen i et forsøk på å rydde opp.

– Dette vil oppleves som dramatisk for dem som har kjøpt leilighet, men feilene som danner grunnlag for at ferdigattesten er trukket er fullt løsbare, sier Krohn.

Men kostnadene for å gjøre dette vil han ikke ta ansvar for.

– Vi kan være behjelpelig med å rette feilene, men kostnadene må bli en sak for sameiet og deres forsikringsselskap.

– Trist at ferdigattesten er trukket

Trond Knutsen, direktøren for Trondbygg Holding, firmaet som hadde ansvaret for å utføre arbeidet, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Eiendomsutvikler Jon Fjeld har ikke ønsket å la seg intervjue, men skriver dette i en e-post til NRK:

«Først av alt synes jeg det er trist at ferdigattesten er trukket tilbake. Etter at selskapet ble slått konkurs har vi ikke vært involvert eller kjent med hva som er bakgrunnen for at ferdigattesten er trukket tilbake. Jeg har derfor ikke mulighet for å kommentere dette.»

NRK gjør oppmerksom på at en ansatt i NRK bor i en av de aktuelle leilighetene.