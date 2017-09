Kjæledyrets helseplager kan være din feil

SVAKT SKJELETT: For mye bursitting påvirker skjelettet til kjæledyrene. Røntgenbildet til venstre er av kaninen Erling, som tilbrakte 10 år stillesittende i et bur. Her kan man se en stor mage og et svakt skjelett. Bildet til høyre viser en frisk kanin.

Foto: Marit Emilie Buseth / kaninboka.no