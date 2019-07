Kina-trøbbel for folkefavoritt: – Må vente enda lenger på krydderet

Krydderet Gastromat skulle nå vært på vei tilbake til butikkhyllene igjen, men en forsinkelse fra en leverandør i Kina gjør at kunder må vente enda lenger.

– Vi skulle egentlig allerede vært i gang med produksjonen igjen, men nå må vi vente til august, sier daglig leder Tove Nilssen i familiebedriften Gastromat AS.

Like etter nyttår havarerte den spesialbygde maskinen de bruker til å produsere blandingskrydderet. Siden da har de ansatte i bedriften vært permittert.

– Det var kun i Kina at det var mulig å få tak i delen til varmeelementet vi behøver for å få maskinen opp å gå igjen. Først fikk vi tilsendt feil del, og nå har vi fått beskjed om at leveringen blir forsinket.

Stor etterspørsel

I mai skrev TV 2 at krydderet var utsolgt i alle butikker i Norge. Etter at det ble kjent, var det flere personer som la ut krydderet til salgs for 50 kroner og helt opp til 2500 kroner på Finn.no.

Krydderet Gastromat har eksistert siden 1966. Familiebedriften i Sande i Vestfold er den eneste i Norge som produserer krydderet.

Flere kunder var veldig fortvilet etter at butikkene ble utsolgt, forteller Knut Nilssen, som driver den lille familiebedriften sammen med sin kone Tove og to andre ansatte.

FAMILIEBEDRIFT: Ekteparet Tove og Knut Nilssen driver bedriften Gastromat AS i Sande i Vestfold. Foto: Julie Refseth / NRK

– Responsen fra folk har vært enorm. Det er mange som har sendt oss brev og meldinger. Vi har også mottatt dikt og sanger som folk har skrevet.

– Hvorfor tror du folk har vært så ivrige etter å få kjøpt krydderet?

– Når vi spør folk om dette, så sier de at moren eller bestemoren serverte det på speilegg eller kjøtt når de var på besøk. Det virker som om det er et krydder mange har et forhold til og som går i generasjoner.

Snart tilbake i butikkene

På Meny på Farmandstredet i Tønsberg har de vært utsolgt for Gastromat siden mars, forteller butikksjef Hilde Hillentvedt.

Hylleplassen har ikke blitt erstattet med et annet krydder i mellomtiden, og de har ingen planer om å slutte å selge krydderet.

TOMME HYLLER: Siden mars har krydderhyllen vært tom for Gastromat. Foto: Julie Refseth / NRK

– Det er jo et litt spesielt krydder som ikke kan erstattes med noe annet. Det har vært flere kunder som har savnet det, og som har lurt på når vi får det inn i butikken igjen, sier Hillentvedt.

Etter planen skal det etterspurte krydderet være tilbake i butikkhyllene igjen i september.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang igjen. Vi selger krydder som tilsvarer 50 tonn i året så det tyder jo på at folk kjøper det. Vi håper i hvert fall det forblir slik i fremtiden også, sier Knut Nilssen.