Karin Bang døde søndag

Forfatteren Karin Bang Brynildsen fra Veierland døde søndag, 88 år gammel. Bang har et variert forfatterskap bak seg og skrev 18 romaner under eget navn og to krimbøker under psevdonymet Fanny Siwers, skriver Tønsbergs Blad. Karin Bang har også skrevet lyrikk og barnebøker og oversatt en rekke romaner fra bl.a. engelsk, fransk og svensk.