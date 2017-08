Kanal sperret pga oljesøl

Vestfold Interkommunale Brannvesen har satt ut en absorberende lense tvers over kanalen i Horten. Lensen er satt ut ved båthavna i Moloveien, nærmest under brua over til Karljohansvern. Lensa skal fange opp oljesøl, og kanalen er stengt ved søndre innløp fram til lensa er fjernet, ifølge brannvesenet.