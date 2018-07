Jente (12) død etter badeulykke

Den 12 år gamle jenta som mandag ettermiddag ble fløyet til sykehus etter en badeulykke ved Revet i Larvik, er død.

Det opplyser Anders Bayer, pressevakt ved Oslo universitetssykehus, til NRK tirsdag formiddag. Jentas pårørende er varslet.

Hun ble fløyet til Rikshospitalet etter at hun ble hentet opp av vannet. Det ble mandag kveld opplyst at hun ble behandlet for livstruende skader.

Rykket ut

Det var klokken 16.17 mandag at politiet opplyste at en eller flere personer var savnet utenfor Revet i Larvik, og at det kunne være snakk om en mulig drukningsulykke.

Politiet opplyste litt senere at den ene personen var plukket opp, men at minst én person ikke var gjort rede for. Det var totalt to personer som ble hentet opp av vannet. 12-åringen var den siste av de to.

– Flere unge jenter var ute og badet på Revet, som ligger ved utløpet av Lågen. De badet på en liten sandstrand. To av dem kom såpass langt ut at de ble tatt av strømmen fra Lågen. Den forulykkede ble tatt med langt ut, og var ikke til å redde, sier politioverbetjent Knut Vidar Vittersø i politiet i Larvik.

Personen som først ble hentet opp av vannet, ble fraktet til sykehuset i Tønsberg.

– Vedkommende er, meg bekjent, fortsatt der. Tilstanden er bra, sier Vittersø.

Samling på skolen

Jenta skulle startet på Brunla ungdomsskole i august, og Larvik kommune vil åpne skolen tirsdag kveld for at pårørende, venner og bekjente kan samles der, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Dette berører oss alle, men våre tanker går først og fremst til jentas familie. Vi føler med dere i en svært vanskelig tid. Våre tanker går også til venner, klassekamerater og nærmiljøet rundt jenta, heter det videre i pressemeldingen.

Kriseteamet i kommunen har kontakt med jentas pårørende.