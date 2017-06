Jarle Andhøy gir opp Tønsberg

Jarle Andhøy i Piratfestivalen er oppgitt over politiet og flytter festivalen fra Tønsberg. Han sier politiet har nektet båter å seile til gjestebrygga utenfor Støperiet og at de truet med å stenge festivalen i fjor hvis båter la seg på Kaldnes brygge. Politistasjonssjef Øystein Holt sier til Tønsbergs Blad at de følger Tønsberg kommunes vedtekter og avviser at festivalen blir forskjellsbehandlet.