NRK skrev søndag om Jan Olav Bergan og sønnens opplevelser da de møtte en bil de synes var mistenkelig på en skogsvei i Steinsholt tidlig på morgenen. Bergan la seg på hjul etter bilen, men angrer nå på at han ikke ga seg tidligere.

Etter et mislykket forsøk på å stanse bilen, fulgte han nemlig etter. Da de var kommet forbi Haugen gård og til Holtebygda i Lågendalen, stoppet bilen foran.

– Begge dørene åpnet seg, og ut kom to personer med finlandshetter, slegge og et balltre, sier Jan Olav Bergan til NRK.

Han satte bilen i revers for å rygge unna, men tråkket for hardt på gassen, fikk sleng på bilen og havnet i grøfta. Mennene kom løpende mot bilen hans. De slo først på sideruta, forteller han.

– Jeg så han ene løfte slegga for å slå, så jeg løftet armen.

KNUST FRONTRUTA: Jan Olav Bergan fra Lardal forteller at han forsøkte å rygge unna da de to mennene stoppet foran ham, men at han havnet i grøfta. De to slo da i stykker frontruta hans. Foto: Jan Olav Bergan/privat

– Burde ha stoppet

Bergan forteller videre at han hadde tatt frem telefonen sin for å ringe 112, og at mennene ville ha telefonen hans.

– Han ene skrek at jeg skulle gi ham telefonen min. Så forsøkte de frontruta med slegga. De slo to hull i den, men så røyk sleggeskaftet, og de ga seg og dro.

Bergan sier han ikke kjenner mennene fra før.

– Det var skremmende. Jeg burde stoppet ved Haugen gård og ringt 112 med én gang, men jeg var litt gira og fulgte etter dem. Det skulle jeg ikke gjort. Det er etterpåklokskap.

KNUST: Jan Olav Bergan beskyttet ansiktet mot glasskårene. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Sønnen ringte

Bakgrunnen for hendelsen var en telefonsamtale fra sønnen søndag morgen. Sønnen fortalte at han hadde møtt på bilen med en tilhenger bak, og at den kjørte veldig fort. Han skal ha måttet svinge sin egen bil ut i til siden for ikke å bli truffet.

Han synes det var noe mistenkelig ved bilen, og ville følge etter de to mennene. Han kom imidlertid ikke langt.

– De hadde felt to-tre granbusker over veien, så han var stengt inne, sier Bergan.

Sønnen spurte dermed om faren kunne avskjære bilen, og Bergan kjørte altså hjemmefra.

Han forsøkte først å stanse dem ved å stille sin egen bil på skrå over skogsbilveien.

– Det nyttet ikke. Jeg ble bare skjøvet av veien, sier Bergan.

Det var da han ikke lyktes med å stanse bilen, at ferden fortsatt mot Holtebygda.

Han beskyttet ansiktet mot glasskårene med armene da de knuste rutene hans, og slapp unna med noen mindre sår på underarmen.

TO PÅGREPET: I 12.40-tiden meldte politiet at den ene mistenkte var pågrepet. Mistenkte nummer to ble pågrepet søndag kveld. Foto: Geir Eriksen

Pågrepet

De to mistenkte ble pågrepet av politiet søndag. De er nå siktet for tyveri og trusler i denne saken.

– I tillegg har de en del saker fra tidligere, sier kriminalsjef i Larvik, Knut Vidar Vittersø.

Politiet mener de to står bak forsøk på innbrudd i lagerbygninger i Siljan. Vittersø opplyser at det også ble funnet en del varer i tilhengeren de kjørte med, som er stjålet fra et verksted.

Mennene skal avhøres før de fremstilles for varetektsfengsling i Tønsberg tingrett tirsdag formiddag.

Mennenes forsvarere er henholdsvis advokat Bjørn Dyrland og advokat Annette Barlinn. Dyrland ønsker ikke å kommentere saken før han har snakket nærmere med sin klient. Barlinn sier i en kort kommentar at hennes klient ønsker å forklare seg for politiet.