Isolerer litauisk mann etter bildrap

– Vi ba også om at han isoleres i 14 dager så han ikke kan påvirke etterforskningen, sier politiadvokat Ida Einhausen til NRK.

32-åringen fra Litauen godtar fengslingen og har innrømmet at han kjørte bilen som traff et ektepar på en gangvei på Gjekstad i Sandefjord fredag.

En kvinne i 50-årene døde, og mannen hennes fikk også skader i ulykken.

I dag møtte mannen i retten med mørke klær med et ansikt preget av alvor. Han kikket ofte ned i bordet da han lyttet til tolken som oversatte fra norsk til litauisk.

Mannens forsvarer Ole Petter Breistøl Foto: Henrik Bøe / NRK

Godtok fengsling

Mannens forsvarer Ole Petter Breistøl sier klienten aksepterte fengslingen, men med ett forbehold:

– Han sier bilen kom utenfor asfaltkanten og havnet i grøfta, men han mener han ikke har kjørt opp igjen på andre siden og inn på sykkelstien, sier Breistøl.

Frykter gjentakelse

Mannen er også under etterforskning for to tilfeller av uaktsom bilkjøring i Oslo tidligere i år der han blant annet har vært involvert i en trafikkulykke.

Politiadvokat Ida Einhausen i Sør-Øst politidistrikt ba om fire ukers varetektsfengsling for mannen. Hun mener det er fare for gjentakelse og bevisforspilling. Foto: Henrik Bøe / NRK

– I den ene saken er han siktet for ruspåvirket kjøring, noe han har erkjent, sier Ida Einhausen.

Politiet mistenker at han kjørte i påvirket tilstand denne gangen også, noe mannen nekter for.

Under fengslingsmøtet kom det frem at mannen ikke har fast adresse i Vestfold, og har den siste tiden bodd i bilen.

Venter på rapport

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen har sammen med teknikere fra politiet undersøkt åstedet for å kartlegge hendelsesforløpet.

De har også undersøkt bilen for tekniske feil. Dette munner ut i en rapport som politiet kan bruke i videre etterforskning.

– Vi har foreløpig ikke mottatt denne, sier politiadvokat Ida Einhausen.

Stakk av

Mannen stakk fra stedet etter påkjørselen ved 20-tiden fredag. Dagen etter meldte han seg for politiet.

Advokat Breistøl mener det er lite sannsynlig at mannen ville forsøkt å stikke av dersom han ikke varetektsfengsles.

– Han tok jo selv kontakt med politiet og meldte seg, sier Breistøl.

Bilen han brukte, ble funnet utenfor en butikk på Hasle i Sandefjord ved 23-tiden.

Vitneobservasjoner gjorde at politiet kom på sporet av bilen og forsto hvem som kunne ha kjørt den.