Innvoller strødd i veien

– Det ser veldig dramatisk ut, og det lukter veldig vondt, sier senioringeniør i Statens vegvesen, Jaf Dler.

I rundkjøringen fra Nattvall og inn til Sandefjord, gikk det galt for sjåføren som kjørte en henger full av innvoller. Dler tror at lemmen til hengeren mest sannsynlig hadde åpnet seg, og lasten som besto av dyreinnvoller, falt ut langs veien.

– Det vi vet er at en henger hadde mistet en del av lasten sin.

Han står på stedet når vi snakker med han, og han tror det er innvoller til mange dyr.

– Det er kanskje snakk om en hundre kilo her på Nattvall, og kanskje enda mer andre steder, sier han.

Stammer fra sau

Han forteller at det var en privatperson som hadde hentet innvollene fra et slakteri. Innvollene skulle mest sannsynlig brukes til et jaktformål, men det var han ikke helt sikker på.

Men det Dler er rimelig sikker på, er hvilket dyr innvollene kommer fra.

– Det ser ut som det stammer fra sau, sier han.

Det er tre stykker fra Statens vegvesen som har fått jobben med å rydde opp innvollene.

– Men det kommer en maskin som skal feie opp alt, og så kommer det en feiebil som skal vaske veibanen, legger han til.

Nå skal innvollene leveres til et godkjent mottak, informerer Dler, men hva som er et godkjent mottak er han fortsatt usikker på.

– Ja, det må jeg finne ut av.