Innstilte tog til helgen

Bane Nor opplyser at de skal utføre omfattende arbeider mellom Drammen og Skien til helgen. Dermed blir flere tog innstilt. – Arbeidene starter natt til lørdag og vil pågå helt til natt til tirsdag. NSB og Flytoget vil stille med alternativ transport, skriver Bane Nor på sin nettside.