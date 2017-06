Ingen kommentar

Advokaten til den ene av de tre mennene som ble fremstilt for varetektsfengsling i dag, ønsker ikke å kommentere om hans klient erkjenner straffskyld. Mennene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette, etter at en mann ble skutt i Larvik natt til tirsdag. De to andre mennenes advokater opplyser at deres klienter motsetter seg fengsling. Den ene av de to nekter straffksyld, men det er foreløpig uvisst hvordan han andre stiller seg til siktelsen. Mannen som ble skutt, skal ikke være livstruende skadd.