Det er Idrettslaget Runar i Sandefjord selv som skriver om pengegaven på sin hjemmeside.

– Jeg vil at de skal ta seg av ungene slik at det ikke blir så mye bråk i byen. At vi i grunn skal tjene på det, sier 84-åringen fra Sandefjord til NRK.

Odd Andersen har vært medlem av IL Runar i alle år, og vært aktiv i flere grener som løping, håndball, fotball og langrenn. 84-åringen trener fremdeles i Runarhallen to ganger i uka.

Sunne opplevelser

Det er ikke første gangen klubben får penger av Andersen. I forbindelse med 60-års jubileet i 2009 mottok Runar 800 000 kroner, og da klubben fylte 65 år, fikk de 1,8 millioner kroner.

Men denne gangen er det altså snakk om 10 millioner kroner.

Med pengegaven ønsker Andersen å bidra til at ungdom får sunne opplevelser på Runar, i stedet for å fly på byen.

– Når ungene kommer til byen kan det skje litt av hvert, sier han.

Klubben kan selv bestemme om gaven skal brukes til skolebygg eller et sportell.

Stående applaus

FORNØYD: Geir Ustgård setter stor pris på Andersens gave. Foto: Gunnar Friberg

Geir Ustgård, leder for IL Runar, sier han aldri har hørt at det har blitt gitt en så stor gave til et idrettslag før.

– Det er en voldsom inspirasjon. Vi har jo holdt på i flere år med å videreutvikle idrettshallen. Det var stående applaus her i går da vi fikk denne beskjeden, sier Ustgård.

Holder unge unna byen

Andersen sier han gir pengene for å holde ungene borte fra byen. Dette er Ustgård veldig glad for.

– Det er jo i tråd med vår målsetting også. Vi vil gi ungdommen trygge aktiviteter, så der er IL Runar og Andersen helt enig, sier Ustgård til NRK.