Ikke lenger stengt

Stengningsvedtaket for Nedre Langgate 28C i Tønsberg er nå opphevet, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen. Dermed kan Harbour og Pizzabakeren ta opp igjen normal drift. 10. oktober avdekket tilsyn på stedet at blant annet rømningsveier og brannvarslingsanlegg ikke var tilfredsstillende. Etter en befaring i dag konkluderer brannvesenet med at personsikkerheten er god nok.