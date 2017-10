Ikke ferdig med jernbanearbeider

Strekningen Skoppum-Sandefjord er stengt for trafikk på grunn av at planlagte arbeider ikke er ferdige, opplyser Bane NOR. Åpning ventes å skje klokken 09:00. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. – Det er dessverre få tilgjengelige busser og taxier i øyeblikket. Vi ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler, sier Bane NOR.