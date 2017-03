I retten etter 13 år på rømmen

I desember 2003 går den fornærmede jenta til politiet og anmelder sin onkel, sin fetter og nevøen til morens daværende samboer for seksuelle overgrep. Det skjer etter at hun har betrodd seg til moren. Jenta er da i tenårene og det har gått flere år siden fetteren forgrep seg på henne første gang i 1995.

I årene som fulgte skal både fetteren og onkelen ha forgrepet seg på henne ved flere anledninger.

Jenta har ikke turt å fortelle om overgrepene før nevøen til morens daværende samboer forgriper seg på henne i 2002. Hun går da til politiet og anmelder de tre mennene samtidig.

På rømmen

Mannen i 60-årene, som er fornærmedes onkel, nekter hardnakket for å ha gjort noe galt.

Han erkjente seg ikke skyldig da rettssaken mot ham startet i Nordre Vestfold tingrett.

Aktor, statsadvokat Håvard Kalvåg, var derfor svært interessert i å høre hvorfor han stakk av etter at det ble tatt ut tiltale mot de tre mennene i 2004.

– Jeg var redd for å bli dømt for noe jeg ikke hadde gjort, svarte den tiltalte i retten.

Statsadvokat Håvard Kalvåg var svært interessert i vite hvorfor mannen rømte til Sverige etter at han ble tiltalt for seksuelle overgrep. Foto: Hans Christian Eide / NRK

Saken mot de tre mennene var berammet i tingretten i november 2004, men hverken fornærmedes fetter eller onkel møtte i retten. Nevøen til morens daværende samboer ble dømt til fengsel i 5 måneder for overgrep.

Retten besluttet samtidig at de to andre mennene skulle pågripes av politiet. Fornærmedes fetter ble pågrepet og dømt til to års fengsel.

Fornærmedes onkel visste ingen hvor var.

Politiet etterlyste onkelen og søkte etter blant annet bevegelser på mannens bankkonto, samt etter biler som kunne være registrert på mannen. De fant ingen spor. I retten fortalte den tiltalte mannen i 60-årene at han reiste til Sverige.

Pågrepet

Høsten 2016 får politiet tips om at den etterlyste mannen oppholder seg hjemme hos sønnen, fornærmedes fetter, som i 2005 ble domfelt for overgrep mot jenta.

Det skal ha vært sønnen som varslet politiet om at faren oppholdt seg der. Mannen blir pågrepet og varetektsfengslet i frykt for at han skulle stikke av igjen før rettssaken.

Mannens forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, sier mannen nekter straffskyld. Han forteller at han rømte til Sverige fordi han var redd for å bli dømt for noe han mener han ikke har gjort. Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Tiltalte erkjenner ikke straffskyld, men var klar over at han var anklaget for en veldig alvorlig handling. Det han sier er at han dro til Sverige fordi han var redd for å bli dømt for noe han ikke hadde gjort, sier mannens forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen.

Den fornærmede jenta, som i dag er i slutten av 20-årene, forklarte i retten at hun har forsøkt å legge hele saken bak seg.

Samtidig har hun hele tiden lurt på hvor onkelen har oppholdt seg og vært redd for å støte på ham. Hun ønsket ikke å se onkelen igjen. Han måtte derfor følge forklaringen hennes fra et annet rom.