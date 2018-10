«Jeg har sett den 14 ganger!»

«Jeg har sett den 40 ganger!»

Barnehagebarna mellom to og fem år i Mokollen barnehage er tydelige på at videoen vi skal vise ikke er ukjent. Vi besøker barnehagen i Sandefjord for å gjennomføre et lite eksperiment. Gidder 13 barnehagebarn å sitte rolig og se på en «Surprise Eggs»-video i 7 minutter og 43 sekunder?

Videoen vi har valgt er blant de mer populære, med 381 millioner avspillinger på YouTube, og den fengende tittelen «30 Surprise Eggs!!! Disney CARS MARVEL Spider Man SpongeBob HELLO KITTY PARTY ANIMALS Lps My BEST» (Nederst i saken kan du se videoen vi viste barna).

POPULÆRE: Det er ikke bare knallfarger som gjør at barn blir fengslet av videoene. Foto: Henrik Bøe / NRK

«Oi, se på den!»

Barna blir raskt fengslet av videoen, der noen hender åpner plastegg, tar ut en leke og viser den fram.

«Oi! En bil!»

Fingrene på videoen snurrer hjulene på bilen litt rundt. Man ser aldri annet enn hendene på personen. Et nytt egg åpnes.

«Spiderman!»

Barna i Mokollen barnehage er slett ikke alene. Fenomenet «Surprise Eggs»-videoer er enormt på YouTube, og et kjapt søk på nettet viser at mange foreldre lurer på hva som egentlig er greia med disse videoene. Hvorfor kan barna sitte og se på dette om og om igjen? Hvorfor blir de ikke lei? Og er det farlig å la barna se på dette?

– Oppbyggende

Professor Willy-Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø har forsket mye på barns psykiske helse. Han sier at det er flere faktorer som sammen forklarer hvorfor barn liker å se på slike videoer.

– Gjentakelse er en viktig del av det. Det samme skjer om og om igjen. Dette handler om utviklingen av barns hjerne. Slike videoer er faktisk oppbyggende nevrologisk, sier Mørch.

– De første fire årene i livet er det 250 000 nye oppkoblinger av hjernetråder hver time. Repetisjon stimulerer disse oppkoblingene.

Spenning

Repetisjon kan imidlertid bli kjedelig i lengden.

– Hadde det bare vært en grå klump oppi egget hver gang hadde nok barna raskere gått lei. Men det er en liten spenning knyttet til hva som er oppi egget, og da utløses litt dopamin i hjernen når egget åpnes. Det fører igjen til at barnet får lyst til å gjøre det om igjen.

– Fargene og musikken spiller også inn. For små barn er dette i seg selv spennende, sier Mørch.

På mange måter ligner imidlertid «Surprise Eggs»-videoer på noe både ungdommer og voksne ser på.

– Lengsel etter noe nytt

«Unboxing»-videoer er ekstremt populært på YouTube, og handler om at noen åpner en pakke og viser hva som er inni. Disse videoene kan vise alt fra åpning av en eske med en ny iPhone i, til åpning av virtuelle kortpakker i et FIFA-spill.

– Det handler jo om lengselen etter å få noe nytt, sier spillviter Jon Cato Lorentzen.

Han mener at disse videoene har mange av de samme elementene som Surprise Eggs-videoer.

– Hvis man kjøper en kortpakke i et dataspill, håper man å få et sjeldent kort. Hvis man ikke har råd til slike pakker selv, kan man få en smak av denne forventningen ved å se andre åpne, sier han.

Samtidig mener Lorentzen at barn som ser på videoer av plastegg, i det store og det hele gjør det samme som barn gjorde før YouTube fantes.

– Barna elsker å se på leketøy, og det gjorde jo jeg også da jeg var liten. Forskjellen var bare at jeg så om og om igjen på leketøyskatalogen som kom før jul. Da forestilte jeg meg hvordan det ville være å leke med disse lekene. Det er egentlig det samme.

«Oi, den der ønsker jeg meg!»

Det er gått mer enn 7 minutter, og videoen vi viser i barnehagen er snart ferdig. Barna følger fortsatt nøye med.

«Pokémon!»

«Nei, det der er ikke Pokémon. Det er en pingvin!»

Vårin (5) er enig med professor Willy-Tore Mørch i at hun fort hadde blitt lei dersom det var det samme i alle eggene.

– Da hadde jeg ikke fått se de andre tingene. Da blir det bare en og samme ting.

VIDEOEN VI VISTE: Det finnes tusenvis av slike videoer på YouTube.