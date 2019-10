20. april rykker politiet ut etter melding fra en far om at sønnen er angrepet av en aggressiv hund på en fotballbane i Larvik.

Gutten på åtte år måtte få behandling av lege etter at hunden kloret han hardt i nakken. Blandingshunden Cesar hadde stukket av og ble med på ball-leken med barna.

Der angrepet skjedde kaller politiet til seg hundeeieren. Han nekter for at det var hunden hans som hadde gått til angrep.

Mannen, som tilfeldigvis fylte 50 år denne lørdagskvelden, løper mot politiet og blir sprayet med pepperspray.

Det stopper han ikke fra å kaste stein mot dem eller forsøke å skalle ned en av politibetjentene, ifølge dommen fra tingretten.

Samtidig kommanderer han Cesar om å gå til angrep på politiet. Blandingshunden på nærmere 70 kilo, biter i skjoldene til politimennene, som bruker CS-gass på hunden. 50-åringen blir til slutt lagt i bakken og i bilen truer han politimannen og hans familie.

Tingretten har nå dømt han til samfunnsstraff i 58 timer, for vold og trusler mot politiet og for å ikke avverge eller forebygge at hunden angriper en person.

LØS: Blandingshunden Cesar. Foto: Geir Eriksen

Lokket med kjøttboller

– Eieren er en kjenning av politiet og har et rusproblem og har hatt et anstrengt forhold til politiet over mange år. Det nyttet ikke med normal tilnærming, sa Øystein Eikedalen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Hundeeieren beskrev i retten hunden sin som en «elefant i glassbur» og at den ikke tok kommandoer. Han la til grunn at han hadde god kunnskap om hunder fordi han har trent 50–60 stykker.

Cesar stakk av da eieren ble pågrepet og flere politipatruljer ble kalt ut i frykt for at Cesar skulle angripe flere.

Noen timer senere får de kontroll på hunden med hjelp av Viking redningstjeneste.

Frilansfotograf Geir Eriksen fulgte situasjonen.

– De brukte kjøttboller for å få hunden til å roe seg, sa han.

Eriksen fortalte også at hunden virket veldig sulten, men roet seg greit så fort han fikk litt mat.

Avlivet

I mai ble Cesar sendt til avliving etter eierens samtykke. 50-åringen sa derimot til Østlands-Posten at han følte seg truet til å skrive under.

– Ellers ville jeg få alle regningene etter det som hadde skjedd. Jeg hadde aldri trodd at de kom til å gjøre det. At det var jeg som ringte politiet da situasjonen eskalerte, glemmer visst alle, sa han til avisen.

Cesar hadde slitt seg fra en krok i hagen til 50-åringen før han stakk av til fotballbanen. Retten mener hunden også burde vært gjerdet inn fordi aggresjonsnivået og skadepotensialet hans skjerper kravene til forebygging og oppsyn av den.

50-åringens forsvarer, Kristin Aabelvik Evensen, sier til NRK at hennes klient ikke anker dommen.