Høyre-politiker kritiserer Aps bruk av barn i valgvideo

Midt i fellesferien la Arbeiderpartiet ut en video der fire skuespiller-barn får is og forteller hvorfor regjeringas politikk ikke er bra. Eskild, Jens, Thea og Torjus forklarer blant annet at skattekutt skaper større ulikhet og ikke er et effektivt tiltak for å få flere arbeidsplasser.

Ber Arbeiderpartiet slutte å bruke barn

I sommervarmen mener flere Høyre-politikere at Arbeiderpartiet er på ville veier når de lar barn kritisere regjeringas skattepolitikk. En av dem er Vestfold Høyres andrekandidat til stortingsvalget, Lene Westgaard-Halle fra Larvik.

Lene Westgaard-Halle kritiserer Arbeiderpartiets bruk av barn i en valgkampvideo. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Å bruke barn ned i niårsalderen som ikke forstår hva de sier, til aggressivt å fremføre et politisk budskap for Arbeiderpartiet, synes jeg er urovekkende. Jeg håper ikke Arbeiderpartiet fortsetter denne linja, sier Westgaard-Halle.

Hun er lei av svertekampanjer i politikken og mener det blir mange av dem.

– Jeg synes politikere i større grad skal snakke om egen politikk og egne løsninger. Det er utfordrende at det ikke stemmer det barna sier, sier hun.

Bruker folk i alle aldre

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet forsvarer videoen. Hun sier det er naturlig at Arbeiderpartiet som andre partier, illustrerer budskapet sitt med å bruke folk i ulike aldre og livsfaser.

– Vi har politikk for barn og folk som har barn. Og valget dreier seg i høyeste grad om våre barns fremtid, sier Langerud.

Hun viser til at Høyre bruker og har brukt barn i sin markedsføring.

– Hva sier du til kritikken om at det barna sier ikke stemmer?

– Vi bruker filmen til å forklare hvorfor vi mener arbeid, skole og helse er viktigere enn skolekutt, sier hun.

– En gjennomtenkt og slagkraftig video

Når man skal lage reklame rettet mot folk flest, handler det ofte om å presentere et komplisert budskap på kort tid, og i dette tilfellet er retorikken enkel å forstå, sier sosiolog Trond Blindheim som underviser i markedskommunikasjon på Universitetet i Oslo.

– Politisk retorikk må foregå på velgernes premisser, og videoen fungerer bra for dem som ennå ikke har bestemt seg for hva de skal stemme.

Blindheim reagerer ikke negativt på at det er barn som fremfører budskapet.

– Skjult reklame mot barn oppfattes vanligvis som negativt, men dette handler ikke om det. Og på reklamens premisser er denne videoen godt innenfor. Den er gjennomtenkt med gode dramaturgiske effekter, og folk vil kjenne igjen diskusjonstemaene.

Valgreklame av variert kvalitet