Hørte drapstiltalt rope: «Jeg gjorde dette med vilje. Jeg ville bare dø»

Ulykken skjedde da en mann, som nå er tiltalt for drap, kjørte over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte på firefeltsveien mellom Vestfold og Telemark.

Mannen kjørte en Toyota Hiace i mellom 130 og 136 kilometer i timen og traff en personbil med en familie på fem der mannen (47) døde, moren og et av barna ble alvorlig fysisk skadd.

Etter ulykken kom en buss med feststemte passasjerer som skulle hjem etter å ha feiret nyttårsaften i Tønsberg. Dette var en av de første som kom til ulykkesstedet.

Forstod ikke omfanget

Bussjåføren forklarte i retten torsdag at han ikke forstod hvor alvorlig ulykken var. Derfor ba han først om at alle skulle bli i bussen mens han sjekket ulykkesstedet. Han traff da først den 21 år gamle mannen som nå er tiltalt for drap på taket av bilen sin.

– Mannen på taket sa jeg skulle gi beskjeder til foreldrene, og skrek mye, sa bussjåføren i retten torsdag.

Han vurderte 21-åringen som skadet, men ikke alvorlig. Mannen på taket ønsket at bussjåføren skulle bli igjen og ikke gå fordi han trodde han kom til å dø.

– Han snakket usammenhengende. Han virket redd og i panikk, og litt sint. Jeg sa jeg skulle gå over til den andre bilen, men han sa nei, og at jeg måtte ta beskjeder til foreldrene, forklarte bussjåføren i retten.

Berørt vitne

Bussjåføren gikk videre for å se hvordan det var i den andre bilen. Der så han familien som var skadet og gikk for å hente noen av passasjerene i bussen for å få hjelp. På veien til bussen møtte han flere som allerede hadde gått ut av bussen for å hjelpe til.

En av kvinnene som allerede hadde forlatt bussen vitnet også i retten torsdag.

– Det første jeg ser er tiltalte på taket, sa kvinnen som var tydelig berørt da hun vitnet.

– Han kom med masse setninger. Han sa; «Jeg gjorde dette med vilje. Jeg ville bare dø.» fortalte hun gråtende torsdag.

Snakket lenge med tiltalte

Saken er spesiell fordi den 21 år gamle mannen er tiltalt for forsettlig drap. Aktor og familien til den døde mannen (47) mener den tiltalte traff bilen med vilje. Forsvareren og den tiltalte selv mener derimot at hensikten var å ta livet av seg selv, og ikke å skade noen andre.

En av de andre kvinnene som også var på bussen snakket lenge med tiltalte der han satt på taket av sin egen bil. Hun var lenge den eneste som fikk lov til å snakke med ham. Hun forklarte seg også i retten i dag.

Hun forklarte at mannen sa at det ikke var dette som skulle skje.

– «Det var han som skulle dø og ikke omvendt» sa han, og det virket som om han var i sjokk, forklarte kvinnen.

– Jeg husker øynene hans da han så bort på ulykkesstedet. Det var ikke sammenheng i det han sa. Han klarte ikke å fokusere. Det virket som om at det begynte å gå opp for ham hva som hadde skjedd, forklarte hun.