Hopp-frustrasjon fra lærere

Lærere mener Hopp-prosjektet som vektlegger fysisk aktivitet og sunt kosthold i barnehager og skoler i Horten, er metodetvang. Utdanningsforbundet synes at målet om at elevene skal være aktive 30 minutter daglig i tillegg til gymtimer, stjeler for mye tid, skriver Gjengangeren. Skoleadministrasjonen og Utdanningsforbundet skal ha møte om dette på tirsdag.