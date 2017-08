Hevder misbruk ble dysset ned

En kvinne hevder Smiths venner dysset ned at hun ble misbrukt av bestefaren. Til Tønsbergs Blad sier hun at bestefaren fikk taleforbud på møtene, men ingen gikk til politiet. Pressetalskvinne Berit H. Nilsen for Brunstad Christian Church sier at dokumentasjon viser at menigheten ikke har forsøkt å skjule overgrep.