– Folk må få løfte blikket!

Før årets båtsesong er rådet fra Redningsselskapet klart og tydelig.

De siste årene har teknologiske duppedingser om bord i fritidsbåtene utviklet seg raskt. En hovedtendens blant ulykkene på sjøen er at båtførerne glaner for mye ned i kartplotteren.

– Vi får bare flere og flere myke trafikanter som kajakkpadlere og kitere, så det blir bare viktigere og viktigere å bruke øynene når man navigerer, sier Frode Pedersen, leder for redaksjonen i Redningsselskapet, til NRK.

Han trekker også frem mangel på vedlikehold av båten og mangelen på praktisk trening som båtfører.

– Båtførerprøven er blitt bedre med årene, og den oppdateres hele tiden av Sjøfartsdirektoratet. Men vi skulle hatt en praktisk prøve også, så man kan lære seg å kjøre båten, å legge til og fortøye.

– Man trenger jo både teorikurs og praktisk kurs for å kjøre moped i 40 kilometer i timen, påpeker Pedersen.

Ifølge Finans Norge øker antall skader på båt. Grunnstøtinger og skjær får skylda for de fleste ulykkene.

SER NED: Mange båtførere ser for mye ned, påpeker Redningsselskapet. Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

Avventer

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er ansvarlig for båtførerprøven og sikkerheten på sjøen.

Trolig kommer det en stortingsmelding i løpet av sommeren, som blant annet dreier seg om sikkerheten for fritidsbåter. Derfor vil departementet svare nå.

– Regjeringen er opptatt av å foreslå treffsikre tiltak som bidrar til økt sikkerhet. Statens havarikommisjon for transport (SHT) skal rett etter påske legge frem en rapport om fritidsbåtulykker. Rapporten vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere eventuelle nye krav, sier Hanna Atic, politisk rådgiver for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til NRK.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i 2018 gjennomført en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge.

Rapporten blir offentliggjort på Fritidsbåtkonferansen, 25. april.

Bedre på vest

Selv om navigeringen kunne vært bedre, vil Redningsselskapet trekke frem at båtfolket er blitt langt flinkere til å bruke redningsvest.

– Det er de klare tilbakemeldingene fra folkene våre på sjøen. Vi redder flere som flyter, og det betyr at de bruker vest, sier Pedersen.

Påbudet om bruk av flyteplagg i båt, som kom i mai 2015, har hatt en merkbar effekt på antall redninger og drukninger de siste årene, sa Redningsselskapet for to år siden.