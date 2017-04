Her er innbruddstyvens avsløringer

– Det var snakk om mye biltyveri, innbrudd i garasjeanlegg og innbrudd i hus når folk var på ferie. Pengene ble brukt for å få tak i rusmidler, men jeg gjorde det også litt for spenningen sin skyld.

Men det er en tilbakelagt epoke. Den 20 år lange "karrieren" har Henning Wick lagt på hylla. Nå ønsker han å dele tips og triks til deg for å unngå at du skal bli ett innbruddsoffer.

1: Ikke legg ut på sosiale medier at du er på ferie

Mange synes at det er veldig ålreit å skrive på sosiale medier, som for eksempel Facebook, at de skal bort på ferie med hele familien.

– Ikke gjør det! Det er som om å gi en nøkkel til en kriminell, for da vet man at det ikke er noen hjemme der, avslører Wick.

2. Gjem unna verdier

Ikke la verdigjenstander slik som datamaskiner, nettbrett, lommebøker og nøkler ligge fremme, lås dem aller helst inn.

– Jeg pleide å gå og se gjennom vinduer. Folk er veldig flinke til å legge fra seg ting på synlige steder, sier han.

3: Skaff deg bevegelsessensor

Basert på egen erfaring har Wick nå satt opp bevegelsessensor med lys utenfor sitt eget hus for å skremme andre tyver.

– Som innbruddstyv skvetter man veldig hvis det kommer et lys i mørket, og det husker jeg veldig godt selv. Hvis jeg gikk inn i en gård hvor det var helt mørkt, men hvor hele gårdsplassen ble plutselig opplyst, da sprang jeg fort for å si det sånn, ler Wick.

3: Husk på å låse

Og ikke gjem nøkkelen under blomsterpotten som står på trappa til høyre for døra, for det er det dummeste du kan gjøre.

– Det var det første jeg så etter i hvert fall, legger han til.

4: Allier deg med naboen

De kan tømme postkassa og sjekke om det er noen uvedkommende rundt huset.

– Hvis det kommer noen utenfor huset, så vet de at det er noen som ikke skal være der. De kan også ta posten din. En full postkasse indikerer at det er noen som ikke er hjemme.

BORET HULL: I løpet av påsken i fjor tok tyver seg inn i flere boliger i Buskerud etter å ha boret hull i vinduskarmen. Samme fremgangsmåte ble også sett i Sande. Foto: Politiet

63 innbrudd i fjor​

SAMME TIPS: Bård Olav Fossan har flere av de samme tipsene for å redusere risikoen for innbrudd mens du er på ferie. Foto: Knut Brendhagen / NRK

I løpet av påskeuka i fjor ble 63 tyverier fra bolig, bod, garasje og hytter anmeldt i Sør-Øst politidistrikt. Distriktet omfatter fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. I 38 av tyveriene ble det også gjort innbrudd på stedet.

– Det er en fordel at huset ser bebodd ut, legger Bård Olav Fossan til.

Han er leder for etterforskningsseksjonen i Drammen.

– Ikke la verdigjenstander ligge slik at de er synlige gjennom vinduer. I de siste innbruddene vi har sett, har tyvene brutt opp vinduet og tatt det de skal ha uten å gå inn i huset. Når for eksempel pc-en ligger ved vinduet, er tyveriet gjort på få sekunder og da hjelper det ikke med alarm, sier Fossan.