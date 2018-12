Henry (3) får leker bygget av søppel

– Det begynner gjerne med idé som ender opp med å bli noe helt annet.

Australske Justin White, eller «Garage Avenger» som han kaller seg, lovet sønnen Henry (3) en bil. Mange titalls timer senere i garasjen med sveiseapparat og hammer, sto en doning som er en Batman verdig, klar.

– Bilen er for det meste laget av deler jeg fant i containere. Understellet er laget av en trillebår, og spoileren er laget fra et markisecover, sier White.

BATMAN: Bilen er satt sammen av ulike deler søppel. Foto: Privat

Gjenbruk

Han monterte en elektrisk motor for framdrift og sydde trekk til to seter slik at sønnen og datteren kunne kjøre sammen. White sier han alltid har vært glad i å bygge ting.

– Det er utfordrende å sette sammen flere ulike materialer, så man må hele tiden tenke løsninger. Følelsen av å mestre gjør meg hoppende glad, sier han.

Prosjektene deler han på Youtube i håp om å bygge en seerbase, og inspirere andre som deler den samme hobbyen. Drømmen er å kunne gjøre videoene til levebrød.

SØPPEL: Gamle deler kan brukes igjen og igjen. Foto: Privat

Åpen om tabber

– Jeg filmer hele prosessen, er åpen om at feilene jeg gjør, og forsøker å lære av dem. Det blir mye frustrasjon og banning i garasjen, som kanskje får kona til å lure litt på hva som foregår, ler han.

White jobber til daglig som barnehageassistent, og iblant som møbelsekker, men på fritiden inviterer han folk hjem til garasjen på Vear i Tønsberg for å være kreative.

– Ofte forteller jeg kona at jeg lager ting til barna, men det er mest for meg selv.

Blant oppfinnelsene er en garasje til en robotklipper som åpner og lukker seg selv, og nå er han i gang med en spark som skal drives fremover av en kraftig vifte.

Imponert

Erik Alfred Tesaker, kjent fra NRK-serien «Oppfinneren» fra Øystøl på Sørlandet er imponert over hva White får til med brukte gjenstander.

Selv er han opptatt av gjenbruk i alle oppfinnelsene han lager.

GJENBRUK: Erik Alfred Tesaker er glad for at flere ser verdien av gjenbruk. Foto: Thomas Kvitvik / NRK

– Det er gøy med gjenbruk. Når jeg lager en oppfinnelse som skal ha en funksjon, kan jeg finne en del som er ferdig laget for å spare tid. Samtidig blir det en morsom estetisk effekt.

Tesaker sier det er fullt lovlig å møte opp på fyllinga for å vente på folk med tilhenger som skal kaste noe. Da går det an å spørre om man kan få noe av søppelet.

– Vi lever i et bruk og kastsamfunn, men husk at man ikke kan ta noe som allerede er kastet.

Arbeidsflyten til Tesaker når han skaper oppfinnelser går som følger:

Lær ulike teknikker, enten det er arbeid med metall eller skinn. Drodle ideer. Lag en prototyp for å se hva som fungerer og ikke. Sett ideen ut i live.

– Vi drukner snart i søppel på denne planeten, så noen må ta ansvar. Også er det jo himla gøy å drive med gjenbruk, sier han.