Hasselnøtt kan datere kokegrop

Arkeologer har funnet skall fra en hasselnøtt som kan datere en gammel matlagingsplass. Ifølge arkeolog David Hill i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune kan det være fra et år mellom år null til 600 etter Kristus. Det skal sendes til Tyskland og videre til USA for nøyaktig datering. Funnet ble gjort på et jorde nord for Kopstadkrysset i Horten kommune, der arkeologer registrerer funn på et område der det er planlagt jernbaneutbygging.