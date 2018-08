Harald Langemyhr saksøker staten, ved Justis- og beredskapsdepartementet, for erstatning for uberettiget straffeforfølgning. Saken starter i Oslo tingrett mandag.

– Jeg ønsker å få dekket tapet som jeg har lidt i forbindelse med urettmessig straffeforfølgelse, sier han til NRK.

Det er ti år siden Langemyhr ble anmeldt for bedrageri av Oslo kommune i forbindelse med oppussing av Økern sykehjem i 2007–2008. To av byggeplassene hans ble stengt.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Vi hadde fått mange forespørsler, mange jobber, regnet på mange jobber og var klare til å igangsette nye jobber. Vi hadde en ordrereserve på 250 millioner i det tidsrommet politiet igangsatte sin aksjon. Vi hadde fulle ordrebøker i i hvert fall et par år fremover.

– Hvor mye penger mener du at du har rett på?

– Jeg mener jeg har rett på de pengene som jeg ville ha tjent om dette ikke hadde skjedd.

Langemyhr ble tiltalt for bedrageri, men frikjent i retten. Han ble derimot dømt for brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet for å ha huset for mange utenlandske arbeidere i trange brakker.

Fremtidig inntekt

Det er to saksøkere i saken som starter mandag. Det er Langemyhr som person, og firmaet Byggmester Harald Langemyhr AS.

– Jeg er 100 prosent eier av selskapet via et holdingselskap. Selskapet krever sitt eget tap, mens jeg krever mitt tap for tap av alminnelig inntekt.

Langemyhr ønsker ikke å si noe om hva slags beløp han mener han har krav på, men sier at det må basere seg på fremtidig tap av inntekter, og at kravet er basert på inntektene han hadde før denne saken startet.

– Med fremtidig inntekt, tenker du da på frem til pensjonsalder?

– Man tenker naturligvis det. Selskapet jeg drev, gikk veldig bra. Det gikk fremover og jeg hadde en jevn, god økning hele veien. Det var ingenting som tilsa at man skulle legge dette ned i fremtiden. Jeg hadde drevet i mange år, og tenkte å fortsette med det.

Uenig i kravet

Staten på sin side mener Langemyhr ikke har krav på ytterligere erstatning og oppreisning utover det han allerede har blitt tilkjent av Statens sivilrettsforvaltning. Og at kravet fra selskapet Byggmester Harald Langemyhr AS er foreldet.

– Vi er uenige. Det er derfor det dessverre blir en sak av det i retten, sier Langemyhr.

– Saken har pågått til og fra i ti år. Mandag venter ny runde i retten. Hvordan ser du på det?

– Jeg synes det er tungt og slitsomt, men føler at jeg ikke har noe annet valg.

– Hvilket beløp skal til for at du kan si deg ferdig med denne saken en gang for alle?

– Jeg tenker mer på rettferdighet enn beløp. Jeg mener at det var veldig ille det som skjedde. Det har vi fått en dom på i ettertid også. Jeg mener at da får staten rydde opp i det som skjedde.

Advokat Arne Johan Dahl, som representerer staten, ønsker ikke å kommentere saken før partene møtes i Oslo tingrett.