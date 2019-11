Har sendt ut farevarsel for flere fylker

Snøvær førte til vanskelige kjøreforhold og flere trafikkuhell på Østlandet mandag morgen. Tirsdag kan det også bli vanskelige kjøreforhold flere steder, men da av andre grunner.

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel på grunn av overgang til mildvær i lavlandet i Agder, Telemark og områdene rundt Oslofjorden. De venter nemlig en temperaturøkning og regn flere steder.

– Det blir spennende å se hva som skjer med snødekket når det kommer regn i dette, men jeg ser for meg at det kan bli utfordrende i trafikken også i morgen, men av litt andre grunner enn i dag. Overgang til mildvær pleier ikke å være så veldig hyggelig det heller når det ligger snø, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness til NRK mandag formiddag.

Hålke på småveier

Hun anbefaler deg å forberede deg ved å få unna litt snø hjemme nå før den blir våtere, og å kjøre etter forholdene også tirsdag. Hun tror spesielt småveier som ikke er saltet og brøytet ordentlig, kan komme til å by på utfordringer tirsdag.

– Kommer det litt regn oppi snøen, fryser det gjerne til is og så blir det hålke. Vi ser for oss at det kan skje på lokale veier og småveier. De store veiene er antagelig ryddet og saltet før det begynner å regne, så da bør det gå tålelig bra.

– Det er alltid uforutsigbart, og særlig tidlig på vinteren er ikke vi vant til å kjøre på vinterføre heller, så det blir litt ekstra klønete med slike nullskifter akkurat på denne tiden av året, fortsetter hun.

Starter mandag kveld

Temperaturøkningen er ventet å komme på Sørlandet mandag kveld, og fra natt til tirsdag og utover tirsdagen i kystnære områder lenger øst.

– Det blir en overgang til regn og regnbyger på Sørlandet allerede i natt. Vi regner med at det holder seg som snø inn i landet til litt utpå dagen i morgen, men vi kan få snøgrenser såpass høyt som 400–600 meter i Agder i morgen. Da vil det regne under der, og det kommer ganske mye regn også, så det vil nok bli en endring i snødekket i løpet av morgendagen.

– For Telemark og områdene rundt Oslofjorden starter det nok som regn i morgen tidlig på kysten og snø i innlandet. Så blir det mildere utover dagen. Da trenger også varmluften lenger inn i landet her.

I tillegg skal det blåse en del flere steder tirsdag. Det kan påvirke kjøreforholdene i fjellet.

– I fjellet, der det ikke er mildvær, vil det være potensielt vanskelig med snø og snøfokk. Sør i Langfjella og sør for Finse forventer vi lokal snøfokk i morgen som også kan påvirke veitrafikken, sier Thyness.

Også i deler av Nord-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet samt lavlandet.