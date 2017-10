Har ikke funnet feil på flymotor

Statens havarikommisjon for transport har ikke funnet feil på motoren og dens forbindelser på

småflyet som styrtet i Holmestrand. Det viser kommisjonens undersøkelse, skriver avisa Jarlsberg. To menn omkom i da akrobatflyet de satt i styrtet på et jorde i Holmestrand 22. august.