Håper ikke vinden snur

Brannvesenet melder om kontroll på brannen i barkfyllingen på Sky i Larvik. Det ikke er fare for spredning. Beboere i området bes lukke vinduer og dører, samt skru av air condition-anlegg, eller evakuere på grunn av all røyken. Politiet håper ikke vinden snur. I så fall vil røyken gå over E18, og veien vil trolig måtte stenges.