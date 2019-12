Mye mat går rett i søpla etter måltider på sykehjem.

I sommer ble det kastet 488 gram mat per beboer i døgnet på sykehjem og eldresentre i Sandefjord. Etter at de ansatte gikk inn for å gjøre noe, gikk matsvinnet ned til 225 gram i november.

– Det er jo så gøy å få så gode resultater, sier kokk og prosjektleder Erlend Eliassen for Matsvinn i Sandefjord kommune. Målet er at tallet skal ytterligere ned.

Regjeringa har også et mål, nemlig at det skal kastes 50 prosent mindre mat innen 2030 for å spare penger og miljøet. Flere sykehjem i landet gjør nå endringer for å ta sin del.

Sparer penger

Ti kommuner jobber sammen med Østfoldforskning om å få ned matsvinnet i sykehjem og institusjoner for eldre. Blant dem er Fredrikstad, som også har halvert matsvinnet.

– Kommuner som jobber med matsvinn klarer å få til en reduksjon. De er kreative til å finne løsninger som fungerer i praksis, sier seniorforsker Hanne Møller ved Østfoldforskning.

Hun mener en kommune kan spare opp mot 500 000 kroner i året ved å halvere mengden mat som kastes på sykehjem. Det er særlig middagsrester, poteter og bakervarer som går i søpla.

Hun sier flere kommuner tar kontakt fordi de ønsker å gjøre noe med matsvinnet på sykehjem.

TILPASSET: Matsvinnet i Sandefjord har gått ned etter at beboere får porsjoner tilpasset hver enkelt. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tilpasser porsjoner til hver enkelt

I Sandefjord har matsvinnet gått ned etter at hver beboere har fått tilpassede porsjoner.

– Det er mye god ernæring i å spørre hva beboeren vil ha. Hvis beboeren får noe den ikke liker, blir det kastet, sier prosjektleder Erlend Eliassen.

Etter at de ble med i prosjektet i år, har de ansatte også blitt mer bevisste på å kaste mindre mat og å bruke rester. Veiinger av avfallet tydeliggjør hvor mye som faktisk kastes, erfarer de.

Eliassen påpeker at ved å kjøpe inn mer riktig mengde mat, kan pengene heller brukes på å kjøpe inn lokal mat, økologisk mat eller mat av høyere kvalitet.

FORNØYD: Prosjektleder Erlend Eliassen er glad det kastes mindre, men sier de hele tiden må ha fokus på matsvinn. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Rådene

Hanne Møllers tips til sykehjem som vil kaste mindre mat, er at avdelingene må bestille riktig mengde mat fra sentralkjøkkenet. Får avdelingene for mye mat, må de si ifra til sentralkjøkkenet, legger hun til.

I tillegg råder hun ansatte til å ta en titt i kjøleskapet og se hva de faktisk trenger før de bestiller mat.

– Ikke bestill ny melk hvis dere har mye fra før, sier hun.

Møller anbefaler også at faste personer, som kjenner beboerne, bestiller mat slik at de får riktig mengde.